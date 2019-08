De la banalité du mal

Les tueries par armes à feu en temps de paix se produisent un peu partout dans le monde et même chez nous, mais les Américains demeurent les plus touchés alors que les deux derniers massacres sont survenus à quelques heures d’intervalle.

Il est vrai que les Américains ont encouragé une prolifération presque scandaleuse des armes à feu, mais leur président, confortablement cantonné derrière le deuxième amendement et ardent supporteur de la NRA (National Rifle association) demeure inflexible. Trump ne croit pas que les armes sont en cause et rien n’est fait pour tenter d’enrayer ce fléau sinon de protéger la population avec plus de gens armés.

Un contrôle des armes et surtout la mise au ban des fusils d’assaut pourraient certainement atténuer le phénomène, tout au moins le nombre des victimes, mais il est difficile de saisir la ou les raisons réelles qui amènent des individus à poser de tels gestes d’une rare violence et en apparence gratuits.

En 1974, le cinéaste visionnaire Luis Buñuel nous montre dans son film Le fantôme de la liberté un tireur d’élite qui se dirige vers le dernier étage de la tour Montparnasse à Paris. Tout bonnement, il se met à canarder des gens dans la rue sous le regard médusé des passants qui n’y comprennent rien. Dans la salle les spectateurs sont effarés devant cette scène aussi absurde qu’incompréhensible mais prémonitoire.

Pour tenter de mieux comprendre le comportement de ces tueurs, il serait pertinent de considérer la théorie d’Hannah Arendt, « la banalité du mal », qui tente d’expliquer ce qui se passe dans la tête de ces personnes qui commettent des actes aussi monstrueux.

Cette auteure et philosophe juive allemande voulait comprendre comment les disciples d’Hitler ont pu commettre les horreurs de la Shoah. Elle a assisté à titre de reporter au procès d’Adolf Eichmann, haut fonctionnaire de la SS nazie, condamné à la pendaison pour avoir orchestré l’extermination de centaines de milliers de juifs. À sa grande surprise, le type n’avait rien d’un monstre sanguinaire mais plutôt tout d’un homme ordinaire et même insignifiant, qui semblait ignorer la différence entre le bien et le mal. Il obéissait aux ordres en faisant son devoir sans se sentir coupable comme ces tireurs qui obéissent à une mission ou à un mandat qu’ils se sont donné sans en peser les conséquences.

Le deuil profond chez les proches et le malaise tout aussi profond de la population que provoquent ces tueries sauvages doivent exhorter les Américains à prendre conscience du danger des armes à feu dites domestiques, mais la réflexion sur la violence gratuite doit s’adresser à l’ensemble de la société.