Le pape, l’Église et la culture de l’abus

Monsieur le pape, vous vous engagez à « stimuler, dès la racine, une culture basée sur la sollicitude pastorale, de manière à ce que la culture de l’abus ne trouve pas d’espace pour se développer ». Bravo !

L’examen de cette « racine » vous fera réviser votre théologie.

Adam et Ève, la pomme, l’Immaculée Conception sont des images fortes qui ont modulé depuis des siècles notre vision de l’humain.

Vous devez bien connaître un théologien qui puisse vous démontrer que ces images sont celles d’un temps révolu.

N’entendez-vous pas une voix qui puisse vous convaincre que notre premier souffle n’est pas enlaidi par une tache originelle, que notre conception n’est pas maculée, que la virginité et le célibat obligatoires ne sont pas des vertus, que le sexe n’est pas un appendice dont on peut se défaire comme de la monnaie déposée sur une tablette, qu’un homme aux mains liées sa vie durant risque d’en couper les noeuds pour les lever sournoisement contre toute proie, bref que l’avilissement et la confiscation du sexe causent tout dérèglement, tout détraquement ?