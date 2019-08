Passer de la menace d’un désastre à la promesse d’une récompense

Les nombreux articles du vaillant Alexandre Shields sur l’environnement, et plus récemment les écrits sur le rapport du GIEC publiés dans Le Devoir, ont suscité en moi cette interrogation : il me semble que ça fait assez longtemps qu’on nous le dit (qu’on s’aligne vers un désastre planétaire) ; comment se fait-il que les humains ne soient pas plus mobilisés pour renverser la vapeur du réchauffement climatique ?

En guise de réponse, je me suis rappelé ce principe bien connu (mais peut-être pas tant que ça, en fin de compte) que la menace d’une punition (sans mise à exécution immédiate) est nettement moins efficace pour modifier un comportement que la promesse d’une récompense, surtout si elle est vite reçue. La preuve en est que l’achat d’un véhicule électrique est l’une des mesures de réduction de GES qui s’avèrent beaucoup plus populaires parmi les citoyens québécois que l’abandon de comportements nuisibles à l’environnement (comme la consommation de viande, par exemple.) En effet, l’achat d’un véhicule à faible émission de GES est récompensé au premier plan par la récolte de subventions gouvernementales. Comme si ce n’était pas assez s’ajoutent le prestige d’être propriétaire d’une voiture neuve, l’excitation de faire partie des innovateurs en matière de transport, le sentiment d’autocongratulation en donnant le bon exemple à ses concitoyens, les espaces de stationnement prioritaires, et j’en passe.

La suggestion de l’UPA de récompenser les agriculteurs qui prennent des mesures de protection de l’environnement va dans le même sens et pourrait s’avérer beaucoup plus efficace que toute taxe carbone.

Les victimes de ces taxes-punitions tentent par tous les moyens d’éviter de la payer, tels des enfants désobéissants qui disparaissent dans le décor au moment où leurs parents veulent mettre leur menace de punition à exécution. Ou alors, ils estiment qu’il vaut mieux payer cette taxe, plutôt que de prendre des mesures de protection de l’environnement, car les récompenses associées à la production de ce carbone sont vastement plus grandes que la punition associée à leurs activités.

Éric Desrosiers écrit que cette idée « a généralement provoqué l’étonnement. » Voilà bien la preuve que la majorité d’entre nous n’a pas encore compris combien plus puissant et efficace est le pouvoir de la récompense que la menace d’un désastre dans la modification du comportement humain.