L’accord Canada-Europe et l’environnement

Dans une lettre parue dans Le Devoir (29 juillet 2019), Léonie Derome affirme que les critiques des groupes environnementaux à l’égard de l’AECG sont injustifiées puisque l’accord comporte une grande diversité de dispositions environnementales. Ce point de vue est problématique pour au moins trois raisons.

Premièrement, l’AECG favorise une déréglementation sur le plan environnemental puisqu’il comporte un tribunal d’arbitrage qui permet aux entreprises de poursuivre les États si leurs profits sont limités par des réglementations. Ensuite, le chapitre de l’AECG sur la coopération en matière de réglementation complique l’adoption de règlements et favorise un nivellement par le bas sur les plans environnementaux et sociaux. Finalement, l’AECG favorise une agro-industrie industrielle et exportatrice avec toutes les conséquences environnementales que celle-ci occasionne tant au niveau de la production que du transport. Ainsi, la présence de dispositions environnementales dans l’AECG ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’un traité qui favorise le respect de l’environnement.