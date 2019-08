Viande et ignorance volontaire

À la suite de la publication d’un récent rapport du GIEC, plusieurs réagissent aux recommandations de tourner notre alimentation vers un régime de plus en plus végétarien. On cherche les nuances du rapport, on vérifie les calculs, on tergiverse et on rue dans les brancards, car finalement, on ne veut surtout pas changer nos habitudes. La viande est une icône culturelle ici au Québec avec, l’été, ses rituels et son autel, le barbecue, et ce serait presque un parjure de la remettre en question. Mais cette chose qu’est le morceau de viande, d’où vient-elle ? Jamais, dans ces réactions au rapport, nous n’entendons parler de souffrance animale, pourtant centrale à mon avis. Pourquoi ? Parce que, en plus d’être les spécialistes de la grillade qui boucane les balcons, nous sommes ceux de l’aveuglement et de l’ignorance volontaires.