Les églises ont besoin d’un public

J’ai lu avec intérêt l’article du Devoir de Magdaline Boutros concernant la sauvegarde du patrimoine religieux bâti du Québec. Il y a quelques années, une série d’articles ont été écrits dans ce journal sur la sauvegarde de l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve sur l’île de Montréal. [...] Le bâtiment contenait non seulement un mais deux orgues Casavant (le grand orgue du jubé et l’orgue de choeur, de traille plus modeste). J’ai eu l’occasion récemment d’assister dans cette église à une messe de Vierne, où les deux instruments étaient sollicités en même temps. Ce fut un très beau moment musical et je me suis demandé si dans l’assistance, certains se doutaient que ce concert pourrait n’avoir jamais eu lieu si la population ne s’était pas mobilisée.

Beaucoup de nos églises ont, de par leurs dimensions et les matériaux utilisés, une acoustique intéressante et très souvent un spectacle visuel agréable. Au fil des décennies, les facteurs d’orgues québécois (Casavant et d’autres) ont doté beaucoup de ces édifices d’instruments de dimensions très variables pour accompagner les célébrations. Pour être moi-même musicien, je peux dire que beaucoup de concerts attirent un public nombreux dans nos églises. La vocation musicale de nos édifices patrimoniaux est certainement, dans beaucoup de cas, une façon de redonner au public une occasion de fréquenter ces lieux et d’animer la vie culturelle de la communauté. À nous de les y intéresser.