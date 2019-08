Une simple visite...

Lettre ouverte à Sylvie D’Amours, ministre responsable des Affaires autochtones ; à Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; et à Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

Nous avons été heureux et heureuses de vous rencontrer, même furtivement, lors de votre passage à Puvirnituq, Nunavik, mardi 30 juillet dernier. Vous y étiez présent.e.s une journée dans le but d’« établir une relation de confiance et [de] jeter des bases constructives empreintes de compréhension mutuelle, de respect et d’une vision commune de l’avenir [des communautés du Nunavik] ».

Nous saluons cette initiative et croyons en votre sincère volonté de favoriser un rapprochement avec les communautés autochtones. Nous sommes conscient.e.s des difficultés vécues dans les communautés du Nunavik : sous-financement des services sociaux, crise du logement, suicides, etc. Les médias ne manquent pas de rapporter ces sombres réalités.

Toutefois, nous avons eu la chance de côtoyer durant l’été des jeunes Inuit de Puvirnituq. Nous avons été touché.e.s par leur joie de vivre, leur intelligence, leur vivacité d’esprit, leur capacité d’apprentissage (de l’anglais et du français en plus de leur langue maternelle, l’inuktitut), leur débrouillardise et leur accueil plus que chaleureux. Tous les enfants que nous avons rencontrés, rieurs et résilients, ont des rêves qu’ils et elles souhaitent réaliser.

Ainsi, nous espérons profondément que cette visite sera suivie d’actions concrètes concertées et d’effets tangibles et pérennes afin d’offrir les mêmes chances de s’épanouir à tous les enfants du Québec inclusivement.