La fierté, antidote à la honte

Les fêtes et les défilés de la Fierté LGBT+ débuteront bientôt au Québec. Or, leur signification est encore mal comprise. La fierté dont il est question est celle de ne plus ressentir de honte, ne plus devoir se cacher ou supporter passivement le rejet. Il y a aussi la fierté d’avoir obtenu la reconnaissance de droits fondamentaux, d’avoir survécu à la discrimination et parfois à la haine. Beaucoup de gens n’ont toujours pas cette chance. Il importe de leur rappeler qu’il y a des alliés et des communautés pour les soutenir. Les jeunes LGBT+, en particulier, se trouvent parfois aux prises avec des formes insidieuses d’intimidation et de harcèlement. Montrer que la diversité humaine peut être célébrée plutôt que combattue, voilà un message encore d’actualité.

La Fierté LGBT+ célèbre de surcroît la diversité dans la diversité : semblables et différents, nous le sommes tous et toutes, quels que soient notre sexe, notre genre, notre sexualité et leurs expressions. Les identités que recouvre le vaste parapluie LGBT+ (au long, cela donnerait plutôt LGBTQQIP2SAA) sont plurielles et inventives. Elles remettent souvent en question la façon binaire de voir le monde, comme étant hétéro ou homo, masculin ou féminin, mâle ou femelle. La réalité est bien plus complexe. La diversité sexuelle et de genre a de multiples visages.

Célébrer la Fierté LGBT+, c’est forcément avoir une pensée pour les pionniers et pionnières dont la militance et la persistance ont porté leurs fruits. Plusieurs d’entre eux et d’entre elles n’ont pas vu leurs efforts récompensés de leur vivant. Méconnue, l’histoire de l’évolution des droits LGBT+ au Québec reste à faire et à raconter, par devoir de mémoire, certes, mais aussi pour rappeler que ce qui a été gagné depuis 50 ans le fut en général de haute lutte. Et ces acquis peuvent être fragiles. On voit ces derniers temps, aux États-Unis et au Brésil notamment, que de sérieux reculs se produisent quand des politiciens cherchent à désigner des boucs émissaires. Cette stratégie n’est hélas pas nouvelle…

Il y a assurément une fierté de vivre dans un des rares endroits au monde, le Québec, où l’État lutte activement contre l’homophobie et la transphobie par une politique comprenant plusieurs mesures et impliquant plusieurs ministères. Que des responsables de tous les grands partis (au Québec et au Canada, à une notable exception près dans ce dernier cas) marchent à la tête des grands défilés de la Fierté LGBT+, cela ne se voit pas beaucoup ailleurs dans le monde et mérite d’être souligné.

La fierté, ce n’est pas tant un sentiment qu’un processus d’affirmation personnelle et collective, dans le respect des autres, bien évidemment, desquels la réciprocité est attendue. Rien de plus, rien de moins.