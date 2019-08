Le gros bon sens : c’est ce qui ressort du texte Idées de Pierre Jasmin publié dans Le Devoir de cette fin de semaine sous le titre « Carter, Trump, Trudeau et les armes ». On le sait, l’actuel président américain est inquiet parce que la Chine est en train de devancer les États-Unis.

Monsieur Jasmin cite les propos de l’ancien président américain Jimmy Carter : « Depuis 1979, savez-vous combien de fois la Chine a été en guerre avec qui que ce soit ? Pas une seule fois. Et nous sommes restés en guerre… Nous avons gaspillé 3000 milliards de dollars en dépenses militaires. La Chine n’a pas gaspillé un cent pour la guerre, et c’est pourquoi elle est en avance sur nous dans presque tous les domaines. » Et nous, au Canada, gaspillons des milliards pour les dépenses militaires.

Au moment où nos petits-enfants n’entretiennent plus grand espoir pour l’avenir de la planète à cause de la diminution des ressources et des changements climatiques, avons-nous vraiment besoin d’investir des milliards pour la construction de bateaux de guerre, comme nous le demande l’OTAN ? Avons-nous vraiment besoin de remplacer les chasseurs bombardiers actuels par les controversés F-35 ? Il me semble que, quand un gouvernement élabore un budget, il devrait s’assurer que les besoins élémentaires de sa population sont comblés. Et la guerre, vous en conviendrez, ne répond à aucun besoin élémentaire. C’est le gros bon sens.