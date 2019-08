Pour en finir avec la couleur de peau

Pourquoi, lorsque l’on parle de l’histoire d’un quelconque peuple d’origine asiatique ou européenne, se réfère-t-on à la dénomination de leur pays ou continent d’origine, alors que, lorsqu’il est question de parler de l’histoire des Africains en terre d’Amérique, on parle de l’histoire des Noirs ?

Quelle est cette fixation sur le taux de mélanine dans la peau pour parler de l’histoire d’une grande variété de peuples, dont la plupart sont issus du continent africain ? Que les Africains aient migré de gré ou de force, directement ou via d’autres pays, ça ne change rien au fait que tous les descendants partagent une origine commune, l’Afrique, et arborent aujourd’hui une large variété de couleurs de peaux. Mon nom est Cavanagh et bien que mon ancêtre soit arrivé au Canada il y a 6 ou 7 générations de Boston où il était citoyen américain, on reconnaît toujours l’origine irlandaise de mon patronyme. Cette référence identitaire n’est pas identifiée par la couleur de sa peau. On ne me dit pas « tu as un ancêtre blanc », mais bien « tu as un ancêtre irlandais ».

Noir n’est pas une origine, ni un pays ou un continent, au risque d’exprimer une évidence, et pourtant ! Je propose de changer l’appellation « l’histoire des Noirs » pour « l’histoire des peuples d’Afrique en terre d’Amérique ». La couleur de la peau a servi de levier justificatif à des pratiques honteuses, alors pourquoi utiliserait-on encore aujourd’hui la référence à la couleur de la peau pour parler de l’apport historique des divers peuples d’Afrique au Canada, ou ailleurs ?