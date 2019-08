Des exemples concrets, s.v.p.!

M. Scheer, M. Ford, M. Bernier et autres politiciens de droite sont contre la taxe sur le carbone tandis que les chefs des autres grands partis sont pour. L’idée, c’est d’inciter les entreprises polluantes à investir dans les nouvelles technologies afin de diminuer leurs émissions et éviter ainsi de payer cette taxe. Tu investis, tu pollues moins, tu payes moins et la santé de tous les Canadiens en sort gagnante. Le problème, c’est que les Canadiens restent à être convaincus. M. Trudeau, s.v.p., donnez-nous des exemples concrets d’entreprises qui ont ou qui sont en train d’investir pour diminuer leurs émissions polluantes afin d’éviter cette taxe. Les Canadiens ont besoin d’exemples concrets pour se convaincre que cette stratégie fonctionne. Espérons que oui, car la santé des Canadiens et de la planète Terre en dépend !