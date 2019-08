La blague à tabac

J’apprends avec un vif déplaisir (lourd euphémisme) que la Caisse de dépôt investit mes contributions de retraite dans l’industrie scélérate (nouvel euphémisme) du tabac ! Le porte-parole de la Caisse explique mollement que des millions sont placés dans des fonds indiciels. La belle affaire ! Si la Caisse ne sait pas sur quoi porte cet indice, elle mérite un gros bonnet d’âne. Le porte-parole continue, précisant que des millions sont confiés à l’externe et que la Caisse ne sait pas sur quoi on spécule. Double bonnet d’âne !

On ne semble pas savoir à la Caisse que de nombreux fonds animés de préoccupations éthiques et sociales se sont retirés de cette industrie mortifère.

On nous mentionne qu’on commencerait, dit-on, à songer, peut-être, à l’éventuelle possibilité de réfléchir et d’approfondir cette question avant de décider de faire quelque chose !

Comme point de départ à cette réflexion, je suggère qu’on parte de cette déclaration du juge Sarokin, de la US District Court, dans la cause célèbre de Cipollone (ma traduction) : « […] qui sont ces gens qui en toute connaissance de cause et secrètement décident de risquer la santé de leur clientèle dans le seul but de faire des profits et qui pensent que la maladie et la mort de ces consommateurs est un coût acceptable pour assurer leur prospérité. »