Ellen Davenport, une femme exceptionnelle

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’article de messieurs Marco Bélair-Cirino et Dave Noël, « L’épopée de Mme Davenport », paru dans Le Devoir de samedi. Ils écrivent que le prénom de Mme Davenport n’est pas connu.

J’écris actuellement un livre sur les femmes et le sport au Québec de 1800 à 1920 et lors de mes recherches, je me suis intéressé aux relations qu’entretenaient certaines femmes, surtout des aristocrates ou bourgeoises de langue anglaise, avec les chevaux. C’est dans ce cadre que m’est apparue, en 1871, une jeune femme exceptionnelle, Mme Davenport. Ellen Davenport, née Ellen Parker, récemment arrivée d’Angleterre avec son mari, le capitaine Malcolm Davenport, était née en mars 1848, dans le Lancashire, en Angleterre, et y retourna après le décès de son époux en 1888.

Après son « épopée » Québec–Lac-Saint-Jean, racontée par messieurs Bélair-Cirino et Noël, elle devient une habituée des chasses à courre organisées par le nouveau Stadacona Hunt Club de Québec. Excellente cavalière et l’une des rares femmes parmi les chasseurs, entourée d’une meute de chiens, elle poursuit avec enthousiasme de pauvres renards. Pendant plus de dix ans, elle sera de presque toutes les sorties du Stadacona, et même parfois des chasses du Montreal Hunt Club. Ainsi, le 5 octobre 1872, lors d’une chasse dans les environs de Charlesbourg, Mme Davenport se surpasse. Précédant chasseurs et chasseuses, seule devant tous, elle se rit des différents obstacles (fossés, clôtures, ruisseaux) qu’elle franchit avec une facilité déconcertante. Un an plus tard, à Montréal, à Longue-Pointe plus précisément, 55 chasseurs et 3 chasseuses (Mme Davenport, mademoiselle Ryland et mademoiselle King, une Américaine de Géorgie) participent à une chasse particulièrement difficile. De nombreux cavaliers sont désarçonnés, contrairement aux trois femmes, qui demeurent solides sur leurs montures.