Pauvre M. Losique!

J’ai connu Serge Losique en 1990, à mes débuts d’un travail passionnant au Bureau des festivals et des événements culturels de la Ville de Montréal. À cette époque, M. Losique abordait la soixantaine avec toute la fougue qu’on lui connaissait. Goguenard, vindicatif, brillant et grand érudit, brassant les cartes de ses nombreux contacts politiques, il naviguait sur la haute crête du star-système des festivals internationaux de cinéma. Autrement dit, le bonhomme en menait large sur le tapis rouge des galas en tenue de soirée et il aimait bien ça ; épaulé qu’il était par Danièle Cauchard, celle qu’il avait plaisir à nommer la dame de fer du FFM.

Puis les années ont passé et le lustre du personnage s’est mis à pâlir rapidement, tant et si bien qu’au tournant des années 2000, on allait assister à quelques tentatives de déboulonnage de la statue du président de son socle, mais sans succès… Ici, les murs de la SODEC et de Téléfilm Canada en tremblent encore. Une saga politico-culturelle qui a fini sa course en eau de boudin et qui a dilapidé pas mal de fonds publics.

Un jour, M. Losique, avec qui j’ai toujours entretenu d’excellentes relations, m’avait raconté dans son bureau ovale de l’avenue de Bleury, alors que nous recevions une délégation du Festival international du film de Busan (Corée du Sud), que le secret de sa longévité était le ginseng. Selon lui, fils surnaturel d’une divinité dont j’oublie le nom, il allait vivre jusqu’à mille ans et peut-être un peu plus.

Mais l’autre secret de Serge Losique est celui d’avoir toujours su bien s’entourer… pour mieux rebondir. L’exemple de Québecor ici en est un indiscutablement parlant. Une image vaut mille mots. Citant souvent l’auteur romain Végèce, Serge Losique répétait au plus fort des secousses : « Si vis pacem, para bellum (Si tu veux la paix, prépare la guerre). »

Comme quoi il faut toujours être prêt à jeter les gants. Alors, pour tous ceux et celles qui croient que c’est le générique de la fin pour le FFM, je me rassoirais sur ma banquette. Le rideau n’est peut-être pas encore complètement tiré dans la salle. Ces dernières années, à la suite de conversations téléphoniques régulières avec lui sur le décompte de ses combats et déboires quotidiens, chaque fois que je raccrochais, je murmurais : pauvre M. Losique !

Non pas par apitoiement, mais plutôt par empathie. Aujourd’hui, je lui souhaite du fond du coeur de bien se reposer. À 87 ans, il me semble que cela lui est grandement mérité. La guerre est finie… pour le moment.