Lettre à Mme Danielle McCann

Madame la Ministre,

Je suis une citoyenne de 76 ans, retraitée de l’enseignement. Je participe à la vie citoyenne et à la vie politique de mon pays. J’ai vu le Québec faire des avancées formidables dans divers domaines, surtout celui de la santé, mais je l’ai aussi vu reculer, dans ce même domaine, entre avril 2014 et octobre 2018.

[Il y avait à cette époque] un ministre très centralisateur et non respectueux des travailleuses et des travailleurs du milieu de la santé, hormis les médecins de toutes catégories. Le résultat se fait sentir maintenant, alors que des médecins sont prêts à opérer des patients, mais ne peuvent le faire à cause d’un manque d’infirmières et de perfusionnistes.

Si je fais appel à vous aujourd’hui, c’est parce que j’accompagne mon mari de 84 ans, qui attend depuis plus d’un an une chirurgie à la colonne vertébrale qui devrait améliorer sa qualité de vie. Mon mari a signé son consentement le 16 juillet 2018. Nous avons revu son orthopédiste le 10 juin dernier ; il a demandé une nouvelle IRM. Nous sommes allés faire cet examen au privé afin d’accélérer les choses. Coût : 685 $, mais cela ne nous importait guère, car nous voulions que l’intervention se fasse cet été. Un an d’attente, c’est quand même beaucoup. Nous avons revu l’orthopédiste le 20 juin et lui avons remis le résultat de l’IRM. Il a alors affirmé que mon mari serait appelé en juillet pour les tests pré-opératoires et qu’il ferait l’intervention en août ou en septembre.

Vendredi dernier, un appel au CHUM et on m’apprend que toutes les dates d’opération pour cet été sont déjà attribuées et que l’on n’arrive pas à caser les patients de l’orthopédiste en question, car il ne dispose que de trois ou quatre jours de salle d’opération par mois. S’il ne dispose que de trois ou quatre jours de salle d’opération par mois, c’est parce que certaines salles sont fermées à cause d’un manque de personnel.

Est-ce acceptable qu’un si bel hôpital, avec des équipements tout neufs et dernier cri, ne se serve pas à 100 % du temps du travail des spécialistes ? En 2017, mon mari a subi une première intervention par le même orthopédiste. Il avait signé son consentement le 9 février et a été opéré le 6 juillet suivant. Entre-temps, l’orthopédie a déménagé au CHUM et tout est au ralenti, avec des temps d’attente inacceptables dans un système de santé que l’on dit universel, gratuit et accessible.

Je n’ignore pas que vous avez pris un ministère où il fallait rétablir la confiance entre les divers intervenants et où il manque de personnel un peu partout parce que des gens désabusés par des mauvaises conditions de travail ont démissionné de leur poste au cours des dernières années. Mais je vous demande de porter une attention particulière au CHUM afin de résoudre le problème de manque de personnel pour faire fonctionner toutes les salles d’opération de cet établissement.

Veuillez recevoir, Madame la Ministre, l’expression de mes meilleurs sentiments.