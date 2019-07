Du plomb dans l’aile des traducteurs

Dans un texte publié le 13 juin dernier, « Traduction et protection du public », Donald Barabé, président de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes du Québec, posait un diagnostic fort juste des maux qui affligent la gestion des services de traduction au sein du gouvernement fédéral depuis l’adoption d’un régime « utilisateur payeur », en 1995.

Cependant, outre les conséquences énoncées en ce qui a trait aux droits linguistiques constitutionnels et au tissu social canadien, il conviendrait d’ajouter la précarisation de la profession de traducteur engendrée par ce laxisme systémique, la valse des compressions jumelée à des conditions de travail peu reluisantes ayant rendu sa pratique beaucoup moins attrayante et valorisante. On n’a qu’à imaginer le préjudice que causerait le gouvernement fédéral à l’intérêt public s’il s’avisait de réserver le même traitement aux autres catégories de professionnels oeuvrant au service de la population canadienne.

Il s’impose donc de réformer le système actuel en profondeur suivant les recommandations du commissaire aux langues officielles à cet effet, compte tenu, au premier chef, du rôle crucial joué par les traducteurs et traductrices pour la protection et l’avancement du bilinguisme officiel au pays et, par voie de conséquence, de la culture et de l’identité canadiennes.