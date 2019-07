Impatient de faire partie de la tournée de consultation auprès des anglophones

Même si « Québec veut rajuster le tir avec les communautés anglophones »(Le Devoir, 24 juillet), les observations faites par le président du Quebec Community Groups Network (QCGN), Geoffrey Chambers, ne sont pas toutes utiles à l’initiative intéressante prise par M. Christopher Skeete, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les anglophones.

L’initiative est une « tournée de consultation » prévue pour cet automne afin d’élaborer un plan d’action adapté aux besoins d’environ 125 groupes divers de la communauté anglophone. Cela mènera probablement à l’adoption d’un projet de loi prévoyant l’abolition des commissions scolaires.

Naturellement, le QCGN s’oppose à l’idée, car il perçoit cette « tournée » comme un outil de relations publiques. En réalité, le QCGN est troublé par le fait qu’il ne pourra gérer et contrôler cette consultation. M. Chambers a même dit que le QCGN ne peut prendre part au processus et ne peut que présenter un mémoire.

Comment peut-on avoir confiance en cette organisation qui prétend sans cesse parler pour la communauté anglophone ?

Outre cette attitude, nous allons examiner les observations d’autres leaders de la communauté anglophone.

L’ancien ministre libéral Geoffrey Kelley est le président d’APPELE-Québec, un nouveau groupe d’environ 40 organismes communautaires créé il y a quelques mois pour défendre l’existence des commissions scolaires au coût des contribuables. Fait intéressant, il y a à peine trois ans, il a appuyé le projet de loi 86 de réforme des commissions scolaires, lequel visait à abandonner les commissions scolaires.

Et maintenant, il déclare : « Ce gouvernement devra démontrer une meilleure compréhension du principe de ce que sont les droits des minorités. »

Sur la question des minorités, examinons le point de vue du député libéral actuel David Birnbaum, qui dit maintenant que M. Skeete agit à cause de « la colère de plus en plus évidente des communautés d’expression anglaise du Québec ». C’est absurde !

Le 16 décembre 2015, M. Birnbaum, soutenant fièrement l’ancien premier ministre Couillard dans son objectif d’éliminer les commissions scolaires élues, a écrit un article d’opinion instructif dans The Montreal Gazette : « La réforme des commissions scolaires du projet de loi 86 ne représente aucune menace pour la communauté anglophone » (16 décembre 2015)

Et que dire de Russell Copeman, un autre ancien député libéral, qui est maintenant le directeur général de l’Association des commissions scolaires (ACSAQ) ?

Rappelons-nous des commentaires de l’ancien premier ministre Couillard, qui a dit : « [...] l’ACSAQ n’a ni le soutien politique ni la légitimité juridique pour représenter les citoyens anglophones du Québec » (« Les commissions scolaires, c’est bel et bien terminé », Le Devoir, 16 septembre 2015)

Finalement, on ne trouve aucune preuve démontrant que le QCGN et l’ACSAQ ont été d’une valeur quelconque au niveau éducatif, culturel ou économique pour quelconque école, classe ou élève au Québec. Nous, les anglophones, ne crèverons pas sans eux.

Je suis impatient de faire partie de la tournée de consultation mise sur pied par M. Christopher Skeete, adjoint du premier ministre Legault, qui a un mandat soutenu par 1,5 million d’électeurs consistant à faire le ménage du réseau d’instruction publique et d’y instaurer une vraie démocratie.