Laurette Champigny (Robillard) nous a quittés dans la plus grande discrétion ces dernières semaines. C’est dans Le Devoir que nous avons pu l’apprendre. Plusieurs comme moi sans doute veulent souligner son apport, elle qui fut la première présidente du Conseil du statut de la femme et qui a piloté avec brio la première Politique d’ensemble sur la condition féminine intitulée Pour les Québécoises : égalité et indépendance. Un document qui fait référence encore aujourd’hui…

Merci à cette femme d’exception, une féministe qui n’a pas craint de l’être et de l’assumer.