Atateken: et la graphie, elle?

On apprend, grâce au Devoir (23 juillet, p. A7), que l’odonyme « Atateken » est la forme francisée d’un concept amérindien (fraternité). À vue de nez, un francophone pourrait croire que ladite forme aurait dû tout au moins avoir un accent (Atatéken). Chose inattendue, en mohawk, on écrirait « ataté:ken ». La graphie, incluant les deux points médians, semble plus près du français que le toponyme adopté. Les deux points seront perçus, pour un Occidental, comme une galipette ou une fantaisie sans plus à l’intérieur du spécifique. Mais on en voit à l’occasion dans la langue courante (Airbnb ou airbéhenbé !). En somme, « rue Ataté:ken » est plus acceptable que la proposition de départ. L’absence de liaison constitue un problème plus grave en français. Logiquement, il faudrait adopter « rue de l’Ataté:ken ». Dirait-on « rue Fraternité » ? Non ! Aussi, les autorités toponymiques devraient-elles adopter la graphie autochtone du spécifique et s’en tenir aux formes convenues des toponymes en français.