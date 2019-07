Les Québécois et les signes religieux

Jagmeet Singh, le chef du NPD, était de passage à Drummondville au milieu de la semaine dernière pour rencontrer les gens et se faire connaître. À une dame lui demandant ce qu’il portait sur la tête, il répondit avec le sourire qu’il s’agissait d’un signe religieux sikh, ce à quoi elle ajouta « j’aime ça votre look », et ils se tapèrent dans la main. Puis, Radio-Canada a mis en perspective les propos du candidat du Bloc québécois Martin Champoux, qui faisait lui aussi la promotion de son parti et qui en profita pour dire aux futurs électeurs que le NPD et son actuel député, François Choquette, n’étaient plus dans Drummond une option à considérer puisque les Québécois, selon lui, « ne veulent plus de signes religieux dans l’administration de l’État ».

À l’évidence, il s’agit d’une grossière exagération, et donc d’une fausseté. En effet, la loi 21 (l’a-t-il lue ?) fait de l’interdiction ciblée : ne sont visés que les juges, policiers, gardiens de prison, le personnel juridique de l’État, de même que les président et vice-président de l’Assemblée nationale, auxquelles personnes s’ajoutent les enseignants et les directeurs d’école tant au primaire qu’au secondaire. Donc, en vertu de cette liste limitée, ici au Québec, une dame voilée pourra à la prochaine élection se faire élire pour siéger à l’Assemblée nationale et donc, comme députée, continuer à porter le voile. Et ce, même si le ministre Jolin-Barrette a ajouté à sa loi, à la toute dernière minute avant son adoption, l’amendement suivant qui en contredit l’esprit : « Toute personne a droit à des institutions parlementaires gouvernementales et judiciaires laïques ainsi qu’à des services publics laïques. » Voilà l’heure juste. En fait, cette loi 21 traduit plutôt une certaine confusion quant à la laïcité voulue par les Québécois !

Je dénonce bien sûr cette conclusion simpliste et lapidaire du candidat du Bloc québécois dans Drummond, car elle ouvre la porte à une autre dérive possible, celle-là beaucoup plus grave. Celle, à des fins électorales, de diviser les Québécois sur la base de l’identité, où nous aurions, d’un côté, les bons Québécois soi-disant laïques et majoritaires, et de l’autre, les mauvais Québécois minoritaires qui portent, eux, des signes religieux surtout ostentatoires.

Si une telle approche se multiplie, au final, il se pourrait bien qu’au désavantage du Bloc et de son projet d’indépendance, les Québécois et Québécoises qui n’aiment pas la division pour la division, et surtout le non-respect des personnes quant à leur identité, finissent par voter pour Jagmeet Singh et le NPD pour son programme progressiste, le 21 octobre prochain, se disant qu’après tout, cet homme mérite le respect car il a le courage de son « look » et, surtout, comme Jack Layton, il aime les gens.