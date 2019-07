Le cœur du Vieux Québec a été transplanté

Je suis aussi triste que Mme Morency, qui a écrit un texte dans Le Devoir signalant que le départ du Marché du Vieux-Port crée un vide indéniable. Mais j’aimerais lui faire partager la joie des travailleuses et des travailleurs du Marché, qui sont au paradis depuis leur déménagement.

Je l’invite à prendre une petite heure pour aller, comme moi, visiter le nouveau Marché. Ce lieu n’a rien de commun avec un hall comme les autres. Si vous avez déjà visité le Marché Jean-Talon de Montréal, la comparaison s’arrête aux producteurs agricoles. Le Grand Marché de Québec est à mille années-lumière, étant donné sa beauté, sa grandeur et sa facilité d’accès à vélo, à pied ou en auto. Ce qui m’a surpris agréablement dès mon entrée dans le Marché, c’est la douce fraîcheur de la climatisation. En tant qu’ex-travailleur du Marché, je peux témoigner que l’été, dans les baraques du Vieux-Port, il faisait une chaleur d’enfer. Et que dire du froid sibérien pendant l’hiver ! Mes propos restent seulement comparatifs, entre l’ancien Marché et le nouveau. Je souhaite que le site fantomatique du vieux marché fasse place à un jardin de fleurs. Même si les fleurs, c’est périssable, comme le chantait Jacques Brel. Elles sont présages de joie, d’espoir et d’amour. Ce nouveau havre de paix serait un lieu de rencontre pour les amoureux du vélo et de la randonnée pédestre. Consolez-vous, Madame Morency, la nature humaine a horreur du vide.