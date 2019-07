Le gouvernement n’ayant pas permis aux journaux de photographier la cérémonie du retrait du crucifix du Salon bleu de l’Assemblée nationale, je me suis rabattu sur les images enregistrées par les caméras du service de télédiffusion des débats.

On voit donc que, pour cette cérémonie, on met des gants blancs et qu’au-dessus du trône du président de l’Assemblée, il y a maintenant un espace vide.

Mais en levant les yeux plus haut vers le ciel, on s’aperçoit que le blason de la Couronne britannique est toujours là, bien en place.

Et que lit-on comme inscription ? La devise de la monarchie britannique : « Dieu et mon droit » !

Il n’y avait donc pas un seul dieu au-dessus de la tête du président de l’Assemblée nationale.

N’oublions pas, par ailleurs, que la reine d’Angleterre est la chef unique et suprême de l’Église d’Angleterre, l’Église anglicane, donc lorsque les députés prêtent serment d’allégeance à la reine, du même coup, ils jurent fidélité à un dieu.

À ceux qui voient quelque malice dans mes propos, je ne peux que dire : honni soit qui mal y pense.