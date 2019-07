L’acceptabilité sociale des hydrocarbures et leur transport

L’idéal écologique ne semble pas pallier nos contradictions évidentes en matière d’énergie. D’un côté, la CAQ affirme la non-acceptabilité sociale d’un oléoduc, alors que les études et sondages récents démontrent une consommation des plus inquiétantes au Québec en transport, responsable de 40 % des GES, une croissance effrénée du parc de gros véhicules individuels et un désir des Québécois de voir le pétrole canadien devenir moins cher, se substituer à celui importé. Une réalité plutôt accablante, si on considère que nos politiciens s’enferrent dans un refus de laisser passer le pétrole d’Alberta vers l’est et l’énergie propre du Labrador vers l’ouest (contentieux avec T.-N.).

De plus, ils voient d’un bon oeil un gazoduc au Saguenay qui pourrait nous enrichir alors qu’un oléoduc vers le Nouveau-Brunswick leur semble voué à toutes les gémonies. Bien sûr, le Québec a toujours su tirer avantage de la Fédération (subsides fédéraux, accords à frais partagés, péréquation, etc.), mais jamais à sens unique. Ainsi, l’acceptabilité sociale du pétrole albertain n’a pas posé de problème, lorsque le Québec a demandé d’inverser le pipeline d’Enbridge pour alimenter les raffineries de l’est de Montréal et, ensuite, a autorisé la construction de celui de 248 km vers celle de Lévis (Ultramar).

Les besoins du Québec satisfaits, il semblerait souhaitable qu’un prolongement du pipeline québécois puisse désenclaver les provinces atlantiques, qui doivent importer le pétrole. Ce qui ajouterait la diversification à la sécurité de l’approvisionnement, alors que depuis le drame de Mégantic, le pétrole de schiste américain plus volatil circule toujours en grande quantité sur nos rails vers les provinces atlantiques. Une telle situation est paradoxale, alors qu’un oléoduc serait infiniment plus sécuritaire.