À quoi sert la démarche de Greta Thunberg?

Christian Rioux se demande ce que pourra apprendre la jeune militante suédoise Greta Thunberg aux élus français et aux spécialistes du climat qu’elle rencontrera mardi à Paris (« Sainte Greta », Le Devoir, 19 juillet 2019).

Elle ne leur apprendra rien, car ce n’est pas le but de sa visite, mais espérons qu’elle les touchera. Eux qui savent et qui contrôlent, elle doit les toucher afin que la courroie de transmission entre leur savoir et leurs actes tourne à la vitesse qu’exige l’urgence de la situation. Et qui mieux pour cela qu’une enfant de 16 ans au discours franc et net, sans arrière-pensées, animée d’une conscience aiguë des bouleversements qui s’annoncent pour son âge adulte ?

Il est heureux que Greta Thunberg parle à notre coeur, car en parlant à notre raison, la science du climat nous a peut-être instruits, mais elle a failli à nous mobiliser.