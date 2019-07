Des stations de métro au nom de femmes

Quelle bonne nouvelle de prolonger le métro de cinq stations ! Pourquoi ne pas en profiter pour donner le nom de femmes à ces nouvelles stations ? Sur 68 stations de métro, il y en a seulement trois qui portent des noms féminins : Square-Victoria, Côte-Sainte-Catherine et Villa-Maria. Exit les Langelier (en l’honneur d’un maire… de Québec), Lacordaire, Viau, Pie-IX et Anjou et bienvenue aux stations Jeanne-Mance, Marie-Gérin-Lajoie, Émilie-Gamelin, Éva-Circé-Côté et Marie-Guyart ! Vivement la toponymie du XXIe siècle ! Une si belle occasion ne se représentera pas de sitôt !