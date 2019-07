Soyons tous le fjord

Tous ensemble, il faut questionner les promoteurs et défenseurs des grands projets — GNL, AP, MBR — sur un aspect que j’estime trop négligé dans le débat qui a cours, présentement, sur la production industrielle de GES dans le fjord du Saguenay. Toute l’attention est portée, volontairement, sur la salivante manne des emplois à la clé desdits projets par leurs adeptes.

S’ils ont gain de cause, cela ajoutera de grands navires de transport de marchandises de centaines de mètres de long aux quelque 50 bateaux de croisière et à ceux de RioTinto qui sillonnent, présentement, l’estuaire du Saguenay. Et c’est sans compter la construction d’un troisième port de mer sur sa rive nord, face à celui de Grande-Anse.

Pourrons-nous, alors, encore faire valoir la candidature de notre unique fjord à une reconnaissance officielle sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, reconnaissance que nous recherchons depuis si longtemps ? L’argent du beurre ? Impossible !

Celles et ceux qui nous font croire que le fjord du Saguenay ne sera pas défiguré à jamais pour autant veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes.