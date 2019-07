Quand les promoteurs sont aux commandes du développement urbain

L’article du Devoir du 5 juin sur le marchandage éhonté auquel se livrent des promoteurs à Saint-Jérôme révèle une situation aberrante. Saint-Jérôme sera probablement, si ce n’est déjà fait, une autre victime de la démolition de notre patrimoine.

Et tout cela se fait sans grande mobilisation de la population, occupée par les festivals et les émissions d’humour. Avoir une équipe de baseball et réussir le repêchage du Canadien sont des occupations plus importantes !

Je regardais dernièrement l’émission Des racines et des ailes qui portait sur la région des Pyrénées. On y voyait des paysages harmonieux, avec un domaine bâti merveilleusement homogène et des bénévoles à l’oeuvre pour sauver des petits châteaux et des forteresses. Des gens de métiers à la retraite s’employaient gratuitement à remettre ces édifices en état, se disant très fiers de contribuer à la sauvegarde de leur patrimoine, pendant qu’ici nous sommes la proie des promoteurs qui sonnent aux portes des propriétaires pour les inciter à vendre leur maison en leur disant que de toute façon leur rue sera transformée.

J’étais à Québec il y a quelques semaines et je constatais à quel point la Grande Allée, avec ses immeubles en copropriété tous pareils, son église Saint-Coeur-de-Marie en démolition, son édifice H horrible, son complexe Saint-Patrice plutôt laid, est devenue complètement différente de la belle avenue qu’elle fut quand je grandissais dans cette ville. Il semble que sauver le patrimoine est aussi important au point de vue économique en permettant de conserve un attrait touristique.