Renée Rowan, je me souviens

Je veux saluer Renée Rowan, cette femme exceptionnelle qui nous a quittés il y a quelques jours. Nous avons été journalistes ensemble, notamment dans les années 1980. Je me souviens de l’appui discret et amical qu’elle prodiguait à ses collègues femmes plus jeunes. Je me souviens aussi de l’ardeur et de l’humilité qu’elle déployait dans son travail. Elle était assise non loin de moi dans la salle de rédaction, rue Saint-Sacrement, de sorte que je la voyais à l’oeuvre. Elle voulait tout comprendre et semblait toujours avoir une dernière question pour son interlocuteur au téléphone. Elle a couvert beaucoup de conflits dans le secteur de la santé et savait bien, au-delà de l’esbroufe, aller à l’essentiel.

Je me rappelle aussi qu’à un moment, elle aidait sa fille Christine à dactylographier un travail de maîtrise ou de doctorat et que j’en étais suprêmement impressionnée. Quelle belle relation elle a avec sa fille, me disais-je ! Comment arrive-t-elle à tout faire ? Plus tard, lorsque j’ai moi-même été maman, j’ai mieux compris les acrobaties auxquelles elle se livrait régulièrement, avec le plus grand naturel.