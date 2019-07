Québec, ville automobile

Nous avons appris récemment, dans un média, que dans la ville de Québec, les piétons sont deux fois et demie plus pénalisés que les automobilistes par les policiers autour des passages piétonniers.

Ça fait longtemps que j’habite à Québec, et je suis habitué de voir des voitures passer sur les lumières jaunes, et rouges, au coin des rues et boulevards les plus achalandés de la ville.

La Ville de Québec, son maire, et la police de Québec sont très bien renseignés sur ce fait, mais ils ne font rien.

L’article dudit média, mon texte d’opinion, et les autres plaintes des citoyens à ce sujet (et il y en a en masse) ne changeront absolument rien…