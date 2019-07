Renée Rowan, le journalisme au féminin

Comme le disait Jean-François Nadeau dans Le Devoir, Renée Rowan a été une pionnière du journalisme féministe, mais elle était aussi une femme douce, généreuse, curieuse de l’actualité, aimante et enjouée. Elle dévorait à une certaine époque plusieurs livres par semaine.

J’ai eu le bonheur de partager son amitié durant plus de 65 ans… Nous avons travaillé ensemble pendant plus de 15 ans. C’est elle qui m’a aidée à abolir la page féminine pour intégrer l’information éducative et sociale à l’ensemble du journal afin que les femmes et les hommes aient accès à la même information. Ce n’était pas facile, car les annonceurs retiraient leur commandite et la direction hésitait. Mais nous avons réussi. Nous pratiquions à l’époque un féminisme d’intégration plutôt que de revendication. Nous prenions tous les moyens pour occuper les places qui semblaient nous revenir. Et cela a réussi. Merci, Renée, de m’avoir épaulée.

J’ai eu le privilège de l’embrasser une dizaine de jours avant son départ. Merci, Renée, au nom de ces centaines de femmes journalistes au Québec qui ont suivi tes traces.