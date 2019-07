Je viens de recevoir un cadeau. Un cadeau de cent vingt-cinq dollars. Je devrais me réjouir ? Pas du tout.

Ce cadeau provient du comité de gestion de la taxe scolaire de Montréal.

Le gouvernement provincial avait confirmé des réductions des taxes scolaires en décembre dernier. Voilà que la promesse se réalise à un moment où il faut plus d’argent dans le système scolaire. Notamment à Montréal où les besoins sont énormes. Des besoins pour construire de nouvelles écoles, les agrandir ou les rendre plus adéquates. Des besoins pour assurer des services particuliers aux élèves en difficultés, pour une meilleure intégration des immigrants ou pour attirer et retenir les jeunes enseignants par des salaires qui sont concurrentiels par rapport au secteur privé.

Une décision marquée d’improvisation et de populisme !