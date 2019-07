S’adapter aux milieux inondables

Bonjour, Madame la Ministre Geneviève Guilbault !

J’ai été impliqué en politique provinciale et au conseil de quartier de Montcalm à Québec et je vous supplie d’une chose : n’interdisez pas la construction en zone inondable. Au contraire, encouragez-la, mais contraignez-la à être adaptée à un milieu inondable. Moi, je ne peux admettre qu’un entrepreneur consciencieux fasse une cave dans une zone inondable. Par contre, il y a dans le monde de très beaux projets domiciliaires construits sur pilotis ou selon d’autres technologies avancées, les infrastructures étant adaptées. Il faut obliger toute construction en zone inondable à être appropriée au milieu. Ne fermez pas la porte à de très belles perspectives pour personnes avisées et pour architectes non châtrés, mais de grâce, rappelez qu’à partir de l’an prochain, tout individu établi en zone inondable ne sera plus dédommagé si sa propriété n’est pas adéquate pour la zone (un programme Réno-Vert pourrait être ajusté pour les inondés de cette année).