Desjardins et la protection Equifax

M. Guy Cormier,

Pour le restant de ma vie utile, lire ici jusqu’à ce que mon décès soit confirmé par un formulaire gouvernemental SP3, je demeure responsable de mon nom, de ma date de naissance et de mon numéro d’assurance sociale. Je m’acquitte de cette responsabilité quotidiennement. Je suis tenu responsable devant la loi des possibles problèmes liés à un laxisme de ma part.

Je fais partie des 2,9 millions de membres Desjardins qui ont vu leurs données personnelles volées. Je suis membre chez Desjardins depuis 56 ans. Je n’ai commis aucune imprudence en ce qui concerne la confidentialité de mes données. J’ai agi de façon prudente et responsable. J’ai appliqué les règles de sécurités hautement efficaces, entre autres en me connectant via le VPN de ma compagnie ou en utilisant mon portable sécurisé et crypté. Même chose pour mon cellulaire. Je n’ai fait preuve d’aucun laxisme. J’ai mitigé les risques. Pendant des années.

Malheureusement pour 2,9 millions de vos membres, la bête se terrait à l’intérieur de vos murs, M. Cormier. Elle a été embauchée par vos ressources humaines. Elle a bénéficié de privilèges d’accès autorisés par vos services de technologies de l’information. Elle a été surveillée (ou non) par vos systèmes de sécurité. Ces quatre affirmations ont en commun une chose, M. Cormier : vous et le Mouvement Desjardins comme employeur de la bête. Vous comprendrez que je trouve l’offre de Desjardins concernant une protection gratuite avec Equifax pour cinq années insuffisante et même irresponsable. Voire condescendante. […] Annoncé puisqu’il faut faire quelque chose, poser des actions concrètes. Un geste à courte portée. Jusqu’à ce que les gens oublient dans cinq ans.

Je m’attends à ce que Desjardins prenne ses responsabilités et traite ses clients comme il se doit. Que Desjardins mitige les risques à son tour. Pendant des années. Je vous invite à relire votre mission, votre vision et vos valeurs affichées sur votre site d’entreprise. Je demande donc à Desjardins de m’offrir gratuitement une protection aussi longue que le restant de ma vie utile.