Pas un mot au sujet de l’«After-FEQ»

Non mais, il ne faut surtout pas se mettre à critiquer l’appellation de la nouvelle activité du Festival d’été de Québec, soit l’After-FEQ. Premièrement, ça sonne si bien, n’est-ce pas ? De quoi rendre jaloux nos cousins français avec leur manie d’angliciser tout ce qui bouge.

Et puis, si on avait choisi « l’Après-FEQ », ça aurait fait moins sexy, non ? Anyway, la programmation musicale du FEQ n’est-elle pas majoritairement anglophone ? Voilà sans doute des éléments de réflexions de la direction du festival qui a opté pour le mot anglais after. Qui sait si, grâce au FEQ, ledit word ne se retrouvera pas dans un proche avenir dans le Larousse à titre de nouveau mot d’adoption comme l’est devenu le mot stop. After tout, il faut être de son temps. Not true ?

Alors, pourquoi me mettrais-je à vilipender cet After-FEQ dudit festival qui se déroule dans notre vieille capitale française d’Amérique et dont le slogan est de surcroît l’accent d’Amérique? Je ne serais certes pas dans la game en critiquant cet impair fait à notre langue.

Alors je me garde une petite gêne. J’attendrai plutôt le jour où l’événement se nommera « The Summer Festival of Québec ».

On pourra alors dire que le FEQ aura cessé de niaiser avec la puck et que son virage anglophone, amorcé depuis plusieurs années, sera définitivement closed.