Enfant, dans les années 1950, j’aimais jouer à la femme. Nous avions hâte d’être comme les grandes et nous les imitions. Mes copines et moi accumulions un trésor de déguisements emprunté à notre maman, à nos tantes. La métamorphose du jour était incomplète sans le port de talons hauts, à nos risques et périls.

Je suis passée de ce sport extrême au sport de haute voltige en tant que ballerine de fin de semaine durant plusieurs années. Les pointes, ses instruments de torture. Les orteils assurément ensanglantés à la fin de chaque séance et récital. Adorer la danse est parfois masochiste. L’été, j’ai porté des sandales à semelle plate en bois. Au cégep et à l’université, faible budget oblige, je me contentais de chaussures plutôt plates, au sens propre et figuré. Pour la jeune femme de carrière que je fus, les talons hauts étaient de bon aloi.

À 40 ans sonnait le glas de ma féminité, à en croire mon entourage. Finie, l’envie des talons vertigineux afin de préserver ma santé lombaire ; admis, les escarpins sages pour les virées culturelles. Ma décision était sans appel, ma vie de femme n’était pas un défilé mais un parcours. Paradoxale émancipation que cette importance accordée au paraître par pression sociétale. Nous étions bien avant 2019, même si l’hypersexualisation et des codes de séduction subsistent.

D’autres choix s’imposent : pas de Botox, ni chirurgie esthétique, fini le fond de teint. Reste l’épineuse question existentielle et contemporaine : cheveux blancs ou colorés ? On tolère tellement mal encore les femmes qui assument pleinement leur vieillissement. Mais osons, nous les sexagénaires, osons sans y voir de l’audace, en pensant à notre propre besoin de liberté ainsi qu’aux filles et aux femmes de demain. Je rêve du jour où des cheffes d’antenne aux cheveux gris ne feront pas sourciller.