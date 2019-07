«De la francophobie»: bravo, M.André Ségal

Ce 29 juin, cette libre opinion d’André Ségal, professeur retraité de l’Université Laval au propos mesuré, m’a semblé faire un bel écho au « Nous et les “pas nous” » de M. Mahmoud Mezhoud.

Les « pas nous » perçoivent-ils une part qui leur revient dans ce qu’on nomme les « pas nous »… ? Le multiculturalisme à la Trudeau ne contribue-t-il pas à installer beaucoup de « pas nous » en vase clos… du moment que ça ne fait pas de bruit ?

Arrivera-t-on à apaiser les points de vue et à créer un vrai climat de rencontre ? Le multiculturalisme cloisonné ne crée pas la rencontre ni le fameux vivre-ensemble, qui n’empêche pas les ghettos. Peut-on se souvenir que, pour qu’il y ait rencontre, il faut que de chaque côté, un mouvement sincère parte réellement vers l’autre ? Au-delà des tensions et des points de vue arc-boutés, y compris tous les mots gentils faisant la morale au Québec, n’y a-t-il pas l’impasse juridique créée par l’obsession des droits individuels, manne pour les avocats prêts à monter des causes juteuses en honoraires ?

Les concitoyens anglophones des autres provinces qui font la morale au Québec se rendent-ils compte qu’ils imposent leur vision de la suprématie des droits individuels ? On n’en est pas à l’apartheid au Québec.

Oui, il est incontournable d’être attentifs aux minorités, mais aussi de se rappeler notamment de la situation minoritaire du Québec en Amérique du Nord, où les communautés anglophones, pour reparler des deux solitudes, jouissent d’un espace de liberté que bien d’autres provinces canadiennes n’offrent pas aux minorités francophones. Et ça y est, c’est reparti… La ligue d’impro, « mes minorités sont mieux traitées que les tiennes… »

Y a-t-il des créatifs formés en médiation pour sortir de ce labyrinthe et de la réactivation sempiternelle des divergences culturelles et identitaires jamais clairement nommées et parfois habilement instrumentalisées ?

Pendant ce temps, les icebergs fondent, les pipelines gagnent les batailles juridiques, les monarques et les abeilles succombent aux pesticides. Pendant ce temps, l’emploi n’est pas accessible de façon égalitaire, et le voile n’est pas seul en cause. Les Uber de ce monde écrasent Mohamed et Réal en prétendant faire de l’économie de partage au nom de la modernité ? Peut-on en conclure ainsi ? Ou faut-il plutôt créer un canal de dialogue continu et chercher des façons d’améliorer la façon de vivre ensemble en cessant d’alimenter et d’exacerber les divergences stériles ?

Y a-t-il des citoyens de bonne volonté prêts à participer à une démarche de rencontre et d’amélioration continue ? N’est-ce pas ça, participer à la vie démocratique ?