Tragédie sur une bien petite allée

Ainsi, donc, le magnifique clocher qui agrémente tant de perspectives dans la haute ville de Québec ne sera plus, de même que va disparaître la belle église de style byzantin au profit d’une banale tour à condos.

Le tout à mi-chemin des quelques centaines de mètres qui séparent le ministère de la Culture du Vieux-Québec, ville du patrimoine mondial… Sur une artère qui est la porte d’entrée d’une ville dont une part de l’économie repose sur sa beauté et son patrimoine.

Vous avez dit « se tirer dans le pied » ?

Saint-Coeur-de-Marie est un élément essentiel de la Grande Allée. On dérobe aux citoyens une part de leur environnement esthétique, culturel et patrimonial. On réduit encore un peu plus un patrimoine québécois déjà bien mince.

Le scénario fonctionne encore. Nul besoin de permis de démolition. On achète une église et on la laisse se dégrader (dans le cas de SCM, en permettant aux exploitants d’un bazar de laisser les portes ouvertes tout l’hiver, sans compter de possibles moyens plus discrets). Puis, afin de rendre les commerçants de la Grande Allée nerveux et de les mettre de son côté, on invoque, à la veille de la saison touristique, une instabilité de la structure et un souci de sécurité pour la ceinturer de blocs qui obstruent la moitié de la rue.

« On ne peut sauver toutes les églises », affirme le maire Labeaume. Personne ne demande à la ministre de la Culture, ou au maire, de financer, demain matin, la restauration de cette église. On demande simplement qu’elle reste debout. Le patrimoine, par définition, se pense dans le long terme : faisons aujourd’hui ce que nous pouvons et d’autres générations — plus riches, plus fières de leur patrimoine — nous seront reconnaissantes de leur avoir permis de poursuivre le travail au lieu de nous mépriser en feuilletant un album photo sur « le Québec perdu ».

Et surtout, envoyons le signal que ce vandalisme ne passe plus.