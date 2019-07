Personne n’est responsable. Vraiment?

Selon les responsables de la DPJ, aucun intervenant ou gestionnaire ne doit porter un tant soit peu le blâme pour le décès d’une fillette battue à mort. Le père de la petite et sa conjointe ont pourtant reçu l’aval de la DPJ pour s’occuper avec un minimum de compétence de cette petite mal en point, âgée de seulement sept ans.

Selon certains, c’est la machine qui s’est emballée. Mais cette machine n’est-elle pas justement dirigée par la DPJ… qui semble passer plus de temps à justifier ses actes qu’à intervenir lorsque le besoin se fait sentir ? Ajouter des millions et des millions dans les coffres de la DPJ est certes une excellente idée, sauf qu’il faudrait aussi changer la culture de l’organisation. Il n’est pas tolérable qu’il ait fallu la mort d’une petite pour tenter de régler une situation qui se détériore depuis longtemps. Combien de millions vaut la vie d’une enfant ? Si la situation n’est pas tolérable aujourd’hui, elle ne l’était pas plus il y a deux semaines.