Une hécatombe annoncée

Six baleines noires ont été retrouvées mortes depuis le début de l’année dans le golfe du Saint-Laurent. Des impacts avec des bateaux auraient été responsables de 50 % des décès entre 1991 et 2007. Voilà pourquoi le gouvernement fédéral oblige les bateaux de plus de 20 mètres à ralentir dans une zone délimitée du golfe.

Mais que se passe-t-il quand un bateau ne respecte pas la limite de vitesse ? D’abord, la Garde côtière lui demande par radio de ralentir. S’il poursuit sa route à la même vitesse, la Garde côtière fait ensuite rapport à Transports Canada, qui contacte l’armateur. Quelle farce !

M. Trudeau, il ne resterait plus qu’environ 400 baleines noires. Sortez vos gants de boxe, grand Dieu ! Les bateaux en infraction devraient payer une amende salée, et encore plus pour les récidivistes.