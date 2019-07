Au-delà du savoir des enseignants

La compétence d’un enseignant ne se réduit pas à la connaissance de la matière et des méthodes pédagogiques.

Ces connaissances sont essentielles, mais il y a autre chose, des choses, au-dessus, qui englobent tout l’acte d’enseigner et lui donnent son sens.

D’abord, l’enseignement est un service. Même s’il est évidemment souhaitable que l’enseignant trouve son bonheur dans l’exercice de sa fonction, le but de l’exercice n’est pas son épanouissement personnel. Alors, je ne peux m’empêcher de sourire tristement quand j’entends un prof en formation dire qu’il veut réaliser son rêve. À vrai dire, vous pouvez m’en croire, aspirants profs, il est possible qu’à certains moments, ce métier vous rende bien malheureux. Vous ferez bien de vous rappeler, en ces moments, que vous êtes là d’abord pour servir, voire seulement pour servir, le reste étant un bonus. En tout cas, vous pouvez être certains que vous aurez tôt ou tard à travailler sur vous-mêmes pour pouvoir bien servir, et si vous n’êtes pas prêts à le faire, renoncez tout de suite.

Il faut aussi être bien conscient du fait que ce que le prof doit apporter aux élèves dépasse de beaucoup le simple contenu du programme. L’école, en tout cas dans nos sociétés, doit amener l’élève à prendre, pour ce qui est de la pensée, une distance par rapport à lui-même. L’élève doit apprendre, par exemple, que ce qu’on lui a appris dans son milieu familial n’est pas nécessairement un savoir universel, une vérité absolue, il doit apprendre à distinguer ses opinions personnelles, ses impressions, ses intuitions, d’un élément de savoir vérifié et admis. Une telle attitude n’apparaît pas clairement dans un programme de langue seconde, par exemple, mais elle doit émaner clairement et constamment de l’attitude du prof. C’est un lieu commun, mais le fait est qu’un bon enseignant doit d’abord se donner en exemple. Cela implique qu’il doit lui-même, au premier chef, faire abstraction de ses opinions et croyances personnelles. Les afficher délibérément d’une manière ou d’une autre viole de façon flagrante le sens profond de sa mission et, à mon sens, un prof qui ne comprend pas cela n’est pas un prof vraiment compétent.

Entre autres effets de la loi 21, il est à souhaiter qu’elle favorise une reprise de conscience des fondements de la profession d’enseignant. Malheureusement, je doute que cet aspect de la question pèse pour beaucoup devant un éventuel tribunal. En tout cas, il semble qu’il ne soit pas du tout abordé dans la formation des futurs profs, et c’est infiniment déplorable.