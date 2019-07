«BoJo» les culottes

Boris Johnson, surnommé « BoJo », tient à ce que le Royaume-Uni quitte l’Union européenne (UE) le 31 octobre, avec ou sans accord. Et il ne réglera pas la facture du Brexit (entre 40 et 45 milliards d’euros) tant et aussi longtemps que l’UE refusera de meilleures conditions de sortie pour son pays.

Il y a tout lieu de croire que cette menace a été formulée pour impressionner les 160 000 membres du Parti conservateur, qui choisiront le successeur de la première ministre britannique, Theresa May, en juillet. Parce que si « BoJo » refusait vraiment de régler l’ardoise du Royaume-Uni, il n’y aurait pas d’entente possible de libre-échange avec l’UE. Et c’est son pays qui y perdrait le plus.