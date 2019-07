3e lien: mais où va François Bonnardel?

En entendant le mot « prématuré » de la bouche du ministre des Transports, François Bonnardel, à plusieurs occasions lors du point de presse annonçant la construction d’un tunnel entre Québec et Lévis, on aurait pu en déduire qu’il était tout aussi « prématuré » d’en faire l’annonce officielle.

À titre d’exemple, les questions sur le coût, la durée des travaux, le mode de construction, les risques environnementaux, la pression exercée sur les axes routiers déjà existants ou les défis techniques possibles lors de sa réalisation sont toutes demeurées sans réponse… Et, comme si ce n’était pas suffisant, la CAQ s’engage également à étudier un autre tracé, toujours à l’est et plus proche des centres-villes.

De son côté, la ministre de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a fait la liste de toutes les annonces concernant le troisième lien depuis l’arrivée au pouvoir de son gouvernement, confirmant ainsi que la CAQ est transparente dans le processus avec les citoyens. Toutefois, encore faudrait-il que la transparence ne soit pas seulement affichée dans les étapes, mais aussi dans la manière d’arriver à ses fins.

Comme le dit à juste titre un vieil adage, « l’enfer est pavé de bonnes intentions » qui peuvent conduire aux pires résultats… Pour l’instant, le ministre des Transports nous a présenté un brouillon incomplet. Il doit maintenant retourner à sa table à dessin et nous revenir avec des réponses aux questions laissées en suspens !