Le 3e lien: à quel prix?

Le ministre des Transports, François Bonnardel, vient de présenter la forme et le tracé du projet de 3e lien dans l’est, soit un tunnel sous l’île d’Orléans, mais il n’en a pas dévoilé les coûts.

En mars 2018, le maire de Québec, Régis Labeaume, avait révélé les détails du projet de transport collectif de tramway, exposant d’emblée les coûts de construction évalués à 3,3 milliards, ainsi que les frais d’exploitation annuels projetés de 155 millions.

La population a aussi été informée récemment que le pont de Québec aurait une durée de vie minimale de 75 ans, moyennant des travaux de restauration estimés à 600 000 millions.

À la suite de la publication des résultats de l’étude origine-destination dans la région de Québec, de plus en plus de citoyens s’interrogent sur le bien-fondé du projet de 3e lien dans l’est, ce tracé n’offrant pas d’amélioration aux problèmes de congestion recensés principalement dans l’ouest, ni de solution alternative en transport collectif pour la grande majorité des automobilistes qui transitent par les secteurs de Sainte-Foy et du centre-ville.

Plusieurs hôpitaux sont en très mauvais état, de nombreux aînés sont hébergés dans des CHSLD vétustes, des écoles trop petites et détériorées ne bénéficieront pas des investissements annoncés dernièrement, de jeunes adolescents à risque sont laissés à eux-mêmes faute de services suffisants, nos tout-petits en difficulté souffrent d’un manque flagrant de ressources pouvant leur venir en aide, des exemples parmi tant d’autres de l’important rattrapage à effectuer en matière d’infrastructures et de services.

Dans un tel contexte, le gouvernement Legault craint-il le regard critique de la population s’il rend publics les coûts de son projet de 3e lien dans l’est ? Ou s’avère-t-il un piètre gestionnaire en faisant la promotion d’un projet sans connaître le montant de la facture à payer par les contribuables ? Qui arrêterait son choix pour l’achat d’une résidence sans en avoir demandé le prix ?