Un sujet délicat

Le Devoir aurait-il été puni pour son indépendance originelle et indéfectible face aux pouvoirs dominants ? La question se pose quand on apprend qu’il lui a fallu près de six mois pour obtenir du gouvernement du Québec un document, demandé selon la Loi d’accès aux documents des organismes publics. La loi dit pourtant que le délai de réponse doit être d’un mois maximum.

Invoquera-t-on un goulot d’étranglement ou un changement de gouvernement ayant ralenti le processus ? À moins que ce ne soit parce qu’on y aborde d’un sujet politiquement trop délicat à exposer en public ? Dans le cas présent, celui d’une vision différente de celle de la minorité anglophone proposée par le ministère de l’Éducation dans un nouveau livre d’histoire du Québec et du Canada destiné aux écoliers.

À mon sens, il y a ici un cas flagrant de rétention d’information venant de l’État qui mérite un blâme.