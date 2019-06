Le commissaire aux langues officielles et la CAQ

Le QCGN est un groupe de coordination composé d’environ 60 organismes communautaires de langue anglaise du Québec et il est financé par le gouvernement du Canada par le biais du ministère du Patrimoine canadien.

Lors de l’assemblée générale annuelle du Quebec Community Groups Network (QCGN) le 14 juin 2019, Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles, a prononcé une allocution.

Dans son exposé, que l’on retrouve sur le Web, le commissaire, dont la responsabilité principale est de promouvoir les langues officielles du Canada, l’anglais et le français, a pesé le pour et le contre du système d’éducation public du Québec.

Il a fait référence au plan d’éducation de la Coalition avenir Québec (CAQ) et à son projet de loi imminent sur l’abolition des commissions scolaires et des élections scolaires.

Il a dit : « J’encourage donc le gouvernement du Québec à consulter la communauté et à considérer toutes les conséquences qu’une décision de cette ampleur pourrait avoir sur l’avenir des communautés anglophones de la province. »

La « décision » est similaire au projet de loi 86 sur la réforme des commissions scolaires proposé en 2016 par le Parti libéral qui promettait d’abolir les élections afin « de donner aux écoles une plus grande influence dans la prise de décisions ».

Plus de 1,5 million de Québécois ont voté pour la CAQ et sa plateforme d’éducation bien pensée du point de vue pédagogique, qui permettra de moderniser et de démocratiser notre système scolaire public archaïque.

Le QCGN ne parle pas au nom de tous les anglophones ; les tactiques alarmistes du commissaire aux langues officielles doivent être rejetées.

Les Québécois peuvent s’attendre à avoir un système d’éducation qui permettra d’assurer un meilleur avenir pour nombre de nos enfants.