Le patrimoine pour l’administration Labeaume chez le diable!

Le 26 juin, je suis allé au chevet de l’ancienne église Saint-Coeur-de-Marie, pour la voir encore avec tous ses morceaux avant son exécution. Comment en sommes-nous arrivés là ? Par manque de volonté politique et mauvais choix de priorités. La ministre de la Culture, Nathalie Roy, est aux abonnés absents, rien de neuf là.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, et l’ex-conseillère municipale Julie Lemieux à l’époque avaient d’autres priorités. Cacher l’échec du retour des Nordiques et la sous-utilisation du Centre Vidéotron. Comment ? En prenant tout ce qui fonctionne à Québec et en le transférant à grands frais, à nos frais, dans la cour du Centre Vidéotron. Le marché du Vieux-Port, le spectacle de cirque de l’Agora du Vieux-Port, le marché aux puces de Sainte-Foy. Je ne serais pas surpris que le Château Frontenac y soit déménagé. L’énorme patinoire qu’on a faite devant le Centre a aussi été un échec. Mais M. Labeaume persiste et signe : on va déshabiller Paul pour habiller Pierre, et au diable le Vieux-Port, on va brancher le Centre Vidéotron sur le respirateur artificiel et, sur Grande-Allée, on aura une belle tour à condos de plus. Ça tombe bien, il en manque et on vient du monde entier pour les admirer !

Une priorité de l’administration Labeaume, c’est la diplomatie et le façadisme. Parler patrimoine à l’étranger, en Pologne, à l’assemblée des villes du patrimoine mondial, pendant que l’église Saint-Coeur-de-Marie agonise. L’important, c’est la représentation et non l’action. Ce qui compte aussi, c’est de sauver la façade, pour ne pas dire la face. Au mieux, on conserve la façade d’un édifice du patrimoine, comme ça la face est sauvée.

On ne peut pas conserver toutes les églises, mais celle-là est unique par son architecture et son emplacement est stratégique. Cette démolition vient après plusieurs autres, c’est assez ! Moins de shows de boucane, plus de conservation du patrimoine et un peu moins de développement clinquant seraient les bienvenus. On répare le toit qui coule avant de construire un patio. Tout ça au lendemain du 24 juin. Où est passé l’accent d’Amérique ?