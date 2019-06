Bravo, M. Shields!

Le Devoir rapportait il y a quelques jours la position de l’ACJ sur l’urgence de faire plus de place à la crise du climat dans les médias. Je tiens à féliciter Le Devoir pour la place qu’il accorde aux questions environnementales (et non seulement climatiques) depuis toutes ces années pendant lesquelles il a pu me compter parmi ses abonnés. Mais surtout, je tiens à remercier l’infatigable Alexandre Shields pour son travail intarissable. Le volume de rapports qu’il parvient à obtenir, à lire, à digérer, à synthétiser, à vulgariser et à nous livrer est tout simplement phénoménal, croyez-en ma parole de chercheuse !