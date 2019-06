La démocratie doit nous protéger contre le populisme

Le gouvernement Legault sait déjà que la loi 21, quoique prétendument populaire, est inconstitutionnelle et contraire à la Charte québécoise des droits de la personne, un document on ne peut plus démocratique et humaniste. La loi 21 inclut la disposition de dérogation, soit un instrument juridique prévu par une Constitution canadienne que le Québec n’a toujours pas signée.

À partir de maintenant, une jeune enseignante musulmane pourrait se voir forcée d’enlever son hidjab ou subir des sanctions à la suite de l’intervention d’une police religieuse (ou laïque) qui n’a pas encore été formée.

Cette même enseignante, si elle enlevait son hidjab, pourrait continuer à travailler dans une école appelée Saint-Thomas, rouler sur une rue nommée Saint-Denis, prendre le métro Place Saint-Henri, vivre dans une ville appelée Sainte-Thérèse et participer à une fête qui porte le nom de Saint-Jean-Baptiste, une figure catholique qui n’a absolument rien à voir avec le peuple québécois.

Je peux donc vous assurer que la loi 21 n’a rien à voir non plus avec sa raison d’être annoncée : de préserver l’image laïque de l’État québécois.

Les pires décisions historiques des démocraties occidentales trouvent leur source dans le populisme, soit la promotion d’idées souvent dangereuses mais qui semblent obtenir une faveur populaire basée sur la peur. Peur de perdre son identité, peur de perdre ses privilèges économiques, peur de perdre sa place dans son pays. Je crois que je n’ai pas besoin de vous fournir des exemples.

Le rôle des élus du peuple, c’est de prendre des décisions justes et nobles, même lorsque’elles vont à l’encontre du populisme, afin de protéger les droits des êtres humains acquis à travers de luttes sanglantes contre les tyrannies. Les élus sont les défenseurs de nos valeurs démocratiques, nos gardiens contre la crainte, ceux et celles qui se doivent de garder leur tête froide lorsque les vagues populistes et la peur font rage.

L’ancien maire de New York, M. Bloomberg, nous rappelle toujours que sa loi avant-gardiste qui avait interdit les cigarettes dans les lieux de loisir publics, tels que les restaurants et les bars, n’a jamais eu la faveur du public. Elle faisait face à une opposition brutale. M. Bloomberg nous enseigne correctement que le rôle des représentants du peuple n’est pas celui de toujours faire ce qui est populaire, mais de faire, lorsque les circonstances le demandent, ce qui est noble, juste et nécessaire.

Pour rendre la situation encore plus injuste, le gouvernement Legault a adopté une loi populiste et antidémocratique qui ne vient résoudre aucun problème connu, qui n’affecte en rien la vie des Québécois qui la soutiennent et qui vient par contre créer des crises existentielles chez les minorités qui en subiront toutes les conséquences. Je défie quiconque d’utiliser la démocratie pour justifier cela.