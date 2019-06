Pour retrouver le cœur à la fête?

Il est évident que la loi sur la laïcité, approuvée par une grande majorité de Québécois et érigée au rang de nouvelle fierté pour les Québécois par nombre de chroniqueurs à l’occasion de notre fête nationale du 24 juin, vise essentiellement nos jeunes et futures enseignantes voilées.

De ce fait, elle est discriminatoire et son but premier, en leur interdisant le voile, est clairement de contrer l’intégrisme religieux là où il peut être le plus pernicieux, selon nos experts en laïcité, soit dans les écoles devant nos enfants et nos adolescents.

Si j’étais une future enseignante et surtout une enseignante voilée avec un droit acquis m’évitant, par cette tolérance politiquement intéressée, la guillotine de l’interdiction, je militerais pour un modèle de laïcité de remplacement de la loi 21 qui n’interdit pas, mais qui, sur la base d’un code d’éthique, invite.

Oui, qui invite à placer la liberté de conscience avant la liberté religieuse, et qui permet à celle-ci de se manifester par l’abstention de porter le voile, ou tout autre signe religieux, une fois par année, un jour qu’on pourrait appeler Jour de la laïcité. Une laïcité qui évoluerait au fil de ces fêtes annuelles et qui, ainsi vécue, protégerait en particulier le voile contre tout intégrisme et l’inscrirait plutôt comme symbole de liberté — liberté de la personne au Québec, une liberté vécue à la hauteur de l’esprit de notre Charte des droits et libertés de la personne et à la hauteur donc de la dignité que chacun et chacune méritent au Québec.

Mais est-ce que je verrai bientôt des femmes musulmanes portant le hidjab revendiquer cette solution à la loi 21 ? Est-ce que je verrai le PLQ et QS oser entreprendre cette oeuvre de pédagogie sociale auprès de leur clientèle voilée afin qu’elle retrouve le coeur à la fête… et peut-être suggérer que le 24 juin soit aussi la célébration de notre liberté, en particulier de notre liberté de conscience, en laissant aussi pour ce jour, librement et dans un esprit de fête laïque et pluraliste à la Mariana Mazza, comme elle l’a démontré avec sensibilité, intelligence et un peu de folie hier soir, tout signe religieux à la maison ?