Pourquoi se font-ils élire?

Justin Trudeau ira de l’avant avec l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain, sous le prétexte fallacieux de générer des profits qui seraient investis dans une éventuelle transition verte. D’un strict point de vue économique, cela ne tient pas la route, surtout quand on l’entend dire qu’il ne veut pas augmenter la capacité de production, mais seulement ouvrir de nouveaux marchés. Difficile de concevoir qu’un investissement d’environ dix milliards de dollars serait rentabilisé sans une augmentation de la production quand Kinder Morgan ne trouvait pas la situation assez intéressante pour conserver ses actifs.

Si on ajoute des considérations environnementales, rien ne va plus. Toutes les études scientifiques, auxquelles Trudeau prétend adhérer, nous conjurent de sortir le plus rapidement possible des énergies fossiles. Les rapports les plus récents nous somment de réduire les émissions de CO2 de près de 50 % d’ici 2030. Onze ans.

Pourquoi investir de telles sommes pour des infrastructures dont la vie utile devra être la plus courte possible, si jamais elles servent ? Le scénario rose bonbon de Trudeau ne peut se réaliser. Au lieu de compter sur d’hypothétiques revenus de quelques centaines de millions par année, si tout va très bien, pourquoi ne pas investir dès maintenant, ne serait-ce qu’une partie de ces montants, dans des solutions durables et écoresponsables.

Cette décision est en fait une non-décision, dictée par la loi du moindre effort, le calcul politique, et une certaine incompétence. À court terme, rien ne va bouger. Le gouvernement fédéral est en conflit d’intérêts, à la fois juge et partie, et les opposants vont continuer à taper sur ce clou-là, pour commencer. Mais il faut agir maintenant.

Il faut concéder que le poids politique de Jason Kenney fait pencher la balance vers la catastrophe. Son discours, dont le seul mérite est la franchise, est tellement déconnecté de la réalité et du monde qui entoure l’Alberta que ça fait peur. Cette volonté de maintenir ce qui est, revenir à un âge d’or fantasmé et local, sans considération pour la communauté humaine, et sans réaliser qu’il n’y a pas d’existence possible sans cette même communauté humaine. Ce refus de considérer qu’un monde meilleur mais différent peut exister pour le bien de tous, est-ce dû à un manque d’imagination, ou à un égoïsme crasse ?

Pourquoi ces personnes cherchent-elles à prendre le pouvoir, peu importe le niveau de gouvernement ; pourquoi se font-elles élire ? Par ambition, pour imposer leur vision du monde ? Pour servir la société ? Ce serait bien si c’était vraiment ça.